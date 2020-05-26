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ГБР подозревает еще двух судей в незаконных арестах "майдановцев"

Вторник, 26 мая 2020, 19:29

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух бывших судей Сосновского районного суда города Черкассы, которые сейчас являются действующими адвокатами.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Следствием установлено, что бывшие судьи - сейчас адвокаты, 25-26 января 2014 совершившие противоправные действия в отношении 17 человек. Гражданам было незаконно ограничено личную свободу, в основном путем помещения под стражу. Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ими массовых беспорядков для препятствования организации и проведению дальнейших мирных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций в городе Черкассах и других регионах.

Екссудди подозреваются в:

  • постановлении судьей заведомо неправосудных решений, совершенном в личных интересах;
  • заведомо незаконных арестах, повлекшие тяжкие последствия, совершенных в личных интересах по предварительному сговору группой лиц;
  • незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору группой лиц.

Украинская правда
Темы: Майдансуд


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