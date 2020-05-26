В Іспанії за добу 35 померлих від коронавірусу, загальну кількість знову виправили

В Іспанії знову уточнили загальні дані щодо смертності серед інфікованих коронавірусом з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Міністерство охорони здоров'я країни заявило, що за останню добу зареєстровано 35 летальних випадків, вчора повідомлялося про 50.

При цьому загальна кількість підтверджених летальних випадків з часу початку пандемії зросла майже на 300 і на сьогодні складає 27 117.

Також повідомляється, що за добу зафіксовано 194 нові випадки захворювання, проте загальне число зросло майже на 800 через уточнені дані і загалом з початку пандемії в Іспанії було інфіковано 236 259 осіб.

У понеділок міністерство оголосило, що переглядає дані, щоб "виправити статистику, усунути дублювання та непідтверджені випадки смерті".

Нагадаємо, уряд Іспанії прийняв рішення скасувати з 1 липня обов'язковий карантин для мандрівників, які приїжджають з інших країн.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес раніше оголосив, що іноземні туристи зможуть подорожувати до Іспанії з липня.