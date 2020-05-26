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В Испании за сутки 35 умерших от коронавируса, общее количество вновь исправили

Вторник, 26 мая 2020, 19:36

В Испании снова уточнили общие данные о смертности среди инфицированных коронавирусом с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Министерство здравоохранения страны заявило, что за последние сутки зарегистрировано 35 летальных случаев, вчера сообщалось о 50.

При этом общее количество подтвержденных летальных случаев с момента начала пандемии возросло почти на 300 и на сегодня составляет 27 117.

Также сообщается, что за сутки зафиксировано 194 новых случая заболевания, однако общее число возросло почти на 800 из-за уточненных данных и в целом с начала пандемии в Испании было инфицировано 236 259 человек.

В понедельник министерство объявило, что пересматривает данные, чтобы "исправить статистику, устранить дублирование и неподтвержденные случаи смерти".

Напомним, правительство Испании приняло решение отменить с 1 июля обязательный карантин для путешественников, которые приезжают из других стран.

Премьер Испании Педро Санчес ранее объявил, что иностранные туристы смогут путешествовать в Испанию с июля.

Темы: Испаниякоронавирус


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