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Президент затвердив Річну національну програму Україна-НАТО на 2020 рік

Вівторок, 26 травня 2020, 20:48

Президент Володимир Зеленський підписав Указ "Про Річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО на 2020 рік".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті глави держави.

Річна національна програма (РНП) визначає стратегічну мету реформ, цілі та пріоритетні завдання в межах реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, а також державні органи, відповідальні за виконання цих завдань.

Програма є системним документом, спрямованим на планомірну реалізацію закріпленого Конституцією України стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

Особлива увага у програмі приділена питанням досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, переведення сектору безпеки та оборони України на стандарти НАТО та зміцнення демократичного цивільного контролю.

"Головний акцент у програмі зроблено на зусиллях держави для забезпечення безпеки й добробуту людини як ключового суб'єкта національної безпеки. Реалізація всеосяжних реформ у різних сферах, передбачених РНП, має ще більше наблизити Україну до Альянсу", - зазначили в Офісі президента.



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