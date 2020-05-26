Президент утвердил Годовую национальную программу Украина-НАТО на 2020 год

Президент Владимир Зеленский подписал Указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте главы государства.

Годовая национальная программа определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

Программа является системным документом, направленным на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля.

"Главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности. Реализация всеобъемлющих реформ в различных сферах, предусмотренных программой, должна еще больше приблизить Украину к Альянсу", - отметили в Офисе президента.