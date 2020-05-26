Все разделы
Укр / Рус

Президент утвердил Годовую национальную программу Украина-НАТО на 2020 год

Вторник, 26 мая 2020, 20:48

Президент Владимир Зеленский подписал Указ "О Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2020 год".

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте главы государства.

Годовая национальная программа определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач.

Программа является системным документом, направленным на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора.

Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля.

"Главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности. Реализация всеобъемлющих реформ в различных сферах, предусмотренных программой, должна еще больше приблизить Украину к Альянсу", - отметили в Офисе президента.



powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоГБРовцы штурмом ворвались в музей Гончара – директор обратился в полицию

обновленоСуд арестовал полицейских из Кагарлыка, которых подозревают в изнасиловании и пытках

Большой футбол возвращается в Украину: Минздрав дал добро возобновить матчи

Путин определил новую дату парада Победы в России

видеоВенедиктова обвиняет САП в бездействии и обещает отреагировать

Зеленский и Шмыгаль запланировали итальянское ноу-хау относительно выхода из карантина

Все главные новости...
Последние новости
20:48
Президент утвердил Годовую национальную программу Украина-НАТО на 2020 год
20:45
Укрзализныця открыла продажу билетов на первые 5 поездов
20:27
В центре Киева стреляли в мужчину, он в больнице
20:05
"Пленки Деркача": бывшие послы США в Украине обнародовали совместное заявление
19:50
Гривня слабеет второй день подряд
19:36
В Испании за сутки 35 умерших от коронавируса, общее количество вновь исправили
19:30
Шмыгаль обсудил меморандум с инвесторами "зеленой" энергетики: продвижений нет
19:29
ГБР подозревает еще двух судей в незаконных арестах "майдановцев"
19:13
МОЗ спланировало закупку медсредств против коронавируса по завышенным ценам - СМИ
18:58
Uber будет определять водителей без масок через приложение
Все новости...