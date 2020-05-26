Помер український письменник Мойсей Фішбейн

На 74-му році життя помер український письменник і перекладач, член Українського ПЕН та Національної спілки письменників України Мойсей Фішбейн.

Джерело: Facebook-сторінка голови спілки письменників України Михайла Сидоржевського

Пряма мова Сидоржевського: "Сьогодні увечері (26 травня – ред.) після важкої хвороби помер визначний український письменник Мойсей Фішбейн. Про це мені щойно повідомила його дружина п. Олена".

Деталі: Фішбейн - український поет та перекладач єврейського походження, лауреат премії імені Василя Стуса, член Українського ПЕН та Національної спілки письменників України. Лицар ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Фішбейн народився 1 грудня 1946 року у Чернівцях. Закінчив філологічний факультет Київського педагогічного інституту.

З 1982 року жив у Німеччині, де в 1982—1995 роках працював в український та російській редакціях радіостанції "Свобода" кореспондентом, коментатором, редактором.

Писав власні вірші і перекладав з десятка європейських мов. У 2003 році повернувся в Україну.