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Помер український письменник Мойсей Фішбейн

Вівторок, 26 травня 2020, 21:16
Помер український письменник Мойсей Фішбейн

На 74-му році життя помер український письменник і перекладач, член Українського ПЕН та Національної спілки письменників України Мойсей Фішбейн.

Джерело: Facebook-сторінка голови спілки письменників України Михайла Сидоржевського

Пряма мова Сидоржевського: "Сьогодні увечері (26 травня – ред.) після важкої хвороби помер визначний український письменник Мойсей Фішбейн. Про це мені щойно повідомила його дружина п. Олена".

Деталі: Фішбейн - український поет та перекладач єврейського походження, лауреат премії імені Василя Стуса, член Українського ПЕН та Національної спілки письменників України. Лицар ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Фішбейн народився 1 грудня 1946 року у Чернівцях. Закінчив філологічний факультет Київського педагогічного інституту.

З 1982 року жив у Німеччині, де в 1982—1995 роках працював в український та російській редакціях радіостанції "Свобода" кореспондентом, коментатором, редактором.

Писав власні вірші і перекладав з десятка європейських мов. У 2003 році повернувся в Україну.

Українська правда

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Теми: культура
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