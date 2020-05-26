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Умер украинский писатель Моисей Фишбейн

Вторник, 26 мая 2020, 21:16

На 74-м году жизни скончался украинский писатель, член Украинского ПЕН и Национального союза писателей Украины Моисей Фишбейн.

Источник: Facebook-страница председателя союза писателей Украины Михаила Сидоржевский

Прямая речь Сидоржевского: "Сегодня вечером (26 мая - ред.) после тяжелой болезни скончался выдающийся украинский писатель Моисей Фишбейн. Об этом мне только сообщила его жена п. Елена".

Детали: Фишбейн - украинский поэт и переводчик еврейского происхождения, лауреат премии имени Василия Стуса, член Украинского ПЕН и Национального союза писателей Украины. Рыцарь ордена князя Ярослава Мудрого V степени.

Фишбейн родился 1 декабря 1946 в Черновцах. Окончил филологический факультет Киевского педагогического института.

С 1982 года жил в Германии, где в 1982-1995 годах работал в украинской и русской редакциях радиостанции "Свобода" корреспондентом, комментатором, редактором.

Писал свои стихи и переводил с десятка европейских языков. В 2003 году вернулся в Украину.

Украинская правда
Темы: культура


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