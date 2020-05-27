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ВООЗ визначила новий епіцентр коронавірусу

Середа, 27 травня 2020, 00:28

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що новим епіцентром COVID-19 у світі є Південна та Північна Америка.

Джерело: ВООЗ, повідомляє Reuters

Деталі: станом на 26 травня, в Південній та Північній Америці діагностовано понад 2,4 мільйона випадків захворювання на коронавірус, з них понад 143 тисяч пацієнтів померли.

Глава Панамериканської організації охорони здоров’я Кариса Етьєн запевнила, що Латинська Америка вже випередила США та країни Європи за кількістю нових випадків коронавірусу за добу. Високий рівень нових діагностованих випадків COVID-19 спостерігають в Бразилії, Перу, Чилі, Ель-Сальвадорі, Ґватемалі, Нікараґуа.

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Теми: коронавірусБразиліяСША


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