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ВОЗ определила новый эпицентр коронавируса

Среда, 27 мая 2020, 00:28
ВОЗ определила новый эпицентр коронавируса

Всемирная организация здравоохранения считает, что новым эпицентром COVID-19 в мире является Южная и Северная Америка.

Источник: ВОЗ, сообщает Reuters

Детали: по состоянию на 26 мая, в Южной и Северной Америке диагностированы более 2,4 миллиона случаев заболевания коронавирус, из них более 143 тысяч пациентов умерли.

Глава Панамериканской организации здравоохранения Кариса Этьен заверила, что Латинская Америка уже опередила США и страны Европы по количеству новых случаев коронавируса в сутки. Высокий уровень новых диагностированных случаев COVID-19 наблюдается в Бразилии, Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале, Никарагуа.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Темы: коронавирусБразилияСША
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