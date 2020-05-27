Фінал Кубка України з футболу перенесли у Львів

Фінал Кубка України з футболу 2020 року відбудеться у Львові.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий

Пряма мова: "Фінал Кубка України з футболу відбудеться у Львові. Про таке рішення сьогодні повідомила Українська асоціація футболу.

Матч мали зіграти в Тернополі, але через складну ситуацією з захворюванням на коронавірус місто проведення змінили.

Тому 8 липня зустрінемось на Арені Львів. А наступного року всі дружньо поїдемо на фінал до Файного Міста!".

Нагадаємо: