Фінал Кубка України з футболу перенесли у Львів
Середа, 27 травня 2020, 04:14
Фінал Кубка України з футболу 2020 року відбудеться у Львові.
Джерело: мер Львова Андрій Садовий
Пряма мова: "Фінал Кубка України з футболу відбудеться у Львові. Про таке рішення сьогодні повідомила Українська асоціація футболу.
Матч мали зіграти в Тернополі, але через складну ситуацією з захворюванням на коронавірус місто проведення змінили.
Тому 8 липня зустрінемось на Арені Львів. А наступного року всі дружньо поїдемо на фінал до Файного Міста!".
Нагадаємо:
- Міністерство охорони здоров’я дозволило проводити футбольні матчі української Прем’єр-ліги з 30 травня.