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Фінал Кубка України з футболу перенесли у Львів

Середа, 27 травня 2020, 04:14

Фінал Кубка України з футболу 2020 року відбудеться у Львові. 

Джерело: мер Львова Андрій Садовий

Пряма мова: "Фінал Кубка України з футболу відбудеться у Львові. Про таке рішення сьогодні повідомила Українська асоціація футболу.

Матч мали зіграти в Тернополі, але через складну ситуацією з захворюванням на коронавірус місто проведення змінили.

Тому 8 липня зустрінемось на Арені Львів. А наступного року всі дружньо поїдемо на фінал до Файного Міста!".

Нагадаємо: 

Теми: футболспортЛьвівТернопількарантин


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