Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов
Среда, 27 мая 2020, 04:14
Финал Кубка Украины по футболу 2020 года состоится во Львове.
Источник: мэр Львова Андрей Садовый
Прямая речь: "Финал Кубка Украины по футболу состоится во Львове. О таком решении сегодня сообщила Украинская ассоциация футбола.
Матч должны были сыграть в Тернополе, но из-за сложной ситуацией с заболеванием коронавирус место проведения изменили.
Поэтому 8 июля встретимся на Арене Львов. А в следующем году все дружно поедем на финал в прекрасном городе!".
Напомним:
- Министерство здравоохранения разрешило проводить футбольные матчи украинской Премьер-лиги с 30 мая.