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Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов

Среда, 27 мая 2020, 04:14
Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов

Финал Кубка Украины по футболу 2020 года состоится во Львове.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый

Прямая речь: "Финал Кубка Украины по футболу состоится во Львове. О таком решении сегодня сообщила Украинская ассоциация футбола.

Матч должны были сыграть в Тернополе, но из-за сложной ситуацией с заболеванием коронавирус место проведения изменили.

Поэтому 8 июля встретимся на Арене Львов. А в следующем году все дружно поедем на финал в прекрасном городе!".

Напомним:

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Темы: футболспортЛьвовТернополькарантин
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