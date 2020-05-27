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Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов

Среда, 27 мая 2020, 04:14

Финал Кубка Украины по футболу 2020 года состоится во Львове.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый

Прямая речь: "Финал Кубка Украины по футболу состоится во Львове. О таком решении сегодня сообщила Украинская ассоциация футбола. Матч должны были сыграть в Тернополе, но из-за сложной ситуацией с заболеванием коронавирус место проведения изменили. Поэтому 8 июля встретимся на Арене Львов. А в следующем году все дружно поедем на финал в прекрасном городе!".

Напомним:

Темы: футболспортЛьвов


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