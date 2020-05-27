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У ЗСУ від COVID-19 помер працівник, у якого швидкий тест не  показав коронавірусу

Середа, 27 травня 2020, 10:17
Архівне фото

У Збройних силах України зафіксовано третій летальний випадок від коронавірусу.

Джерело: командування медичних сил ЗСУ

Дослівно: "У зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 25 травня помер працівник Збройних сил України (Львівська область).

Працівник хворів з 11 травня, лікувався вдома. 18 травня у зв’язку із погіршенням стану здоров’я працівник ЗС України звернувся до міської лікарні Кам’яно-Бузького району Львівської області та того ж дня йому було виконано експрес-тест для виявлення ознак наявності COVID-19.

Дослідження пацієнта показали негативний результат. Хворий отримував необхідне лікування, але 22 травня з відсутністю динаміки до покращення стану здоров’я він був скерований в Львівську туберкульозну лікарню, де було проведено лабораторне дослідження методом ПЛР тестування, за результатами якого у працівника ЗС України підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 посмертно.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним".

Загальні дані: За час пандемії у Збройних силах України було обліковано 162 особи з гострою респіраторною хворобою COVID-19. Станом на 7 ранку 27 травня у ЗСУ хворіє 57 осіб., вже одужали 102 особи, летальних – 3 випадки.

За минулу добу зареєстровано 4 нових випадки (один із них летальний). Двоє з них у лікарнях, третього планують госпіталізувати 27 травня.  Стан здоров’я пацієнтів задовільний, перебіг захворювання легкий.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 287 осіб. У 35 військовослужбовців ізоляція завершується у найближчі три доби.

Теми: коронавірусCovid-2019Збройні силиармія


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