В ВСУ от COVID-19 умер работник, у которого быстрый тест не показал коронавируса

В Вооруженных силах Украины зафиксирован третий летальный случай от коронавируса.

Источник: командование медицинских сил ВСУ

Дословно: "В связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, 25 мая умер работник Вооруженных сил Украины (Львовская область).

Сотрудник болел с 11 мая, лечился дома. 18 мая в связи с ухудшением состояния здоровья работник ВС Украины обратился в городскую больницу Каменно-Бугского района Львовской области и в тот же день ему был выполнен экспресс-тест для выявления признаков наличия COVID-19.

Исследование пациента показало отрицательный результат. Больной получал необходимое лечение, но 22 мая с отсутствием динамики к улучшению состояния здоровья он был направлен во Львовскую туберкулезную больницу, где было проведено лабораторное исследование методом ПЦР тестирования, по результатам которого у работника ВС Украины подтверждено заболевание острой респираторной болезни COVID-19 посмертно.

Выражаем соболезнования близким и родным".

Общие данные: За время пандемии в Вооруженных силах Украины было учтено 162 человека с острой респираторной болезнью COVID-19. По состоянию на 7 утра 27 мая в ВСУ болеет 57 человек, уже выздоровели 102 человека, летальных – 3 случая.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая (один из них летальный). Двое из них в больницах, третьего планируют госпитализировать 27 мая. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, течение заболевания легкое.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 287 человек. У 35 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.