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В Україні затримали 4 іноземних кілерів: намагались вбити ватажка наркокартелю

Середа, 27 травня 2020, 10:41
В Україні затримали 4 іноземних кілерів: намагались вбити ватажка наркокартелю

В Одесі затримали затримали 4 іноземних кілерів, які в Україні вчинили замах на вбивство громадянина Чорногорії та ватажка наркокартелю у міжнародному розшуку.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Дослівно: "26 травня у Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Потерпілого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню. 

Після встановлення особи потерпілого відразу стали зрозумілі мотиви скоєння цього злочину.

Потерпілим виявився громадянин Чорногорії, який знаходиться в міжнародному розшуку та є одним із лідерів та організатором наркокартелю, члени якого постачають наркотики на територію більшості європейських країн".

 

Деталі: За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, основними версіями замаху стала злочинна діяльність потерпілого, перерозподіл сфер впливу у самій "організації", а також між балканськими злочинними кланами, що контролюють наркотрафік.

Оперативники встановили осіб, причетних до замаху - це громадяни Чорногорії, Македонії та Сербії. Один з них перебуває в міжнародному розшуку за замовне вбивство. 

На початку травня вони прибули в Україну, заздалегідь придбали транспорт, вогнепальну автоматичну зброю та організували стеження за майбутньою жертвою та її родиною.

 

Замах фігуранти здійснили біля будинку потерпілого, здійснивши у жертву п’ять пострілів. Після цього двоє зловмисників сіли в автомобіль та залишили місце злочину.

Поліцейські встановили, що "стрілків" чекали їхні спільники. Після замаху вони попрямували у бік Одеської області, щоб перетнути кордон з Молдовою та покинути територію України поза митним контролем.

До операції для затримання кілерів поліцейські залучили спецпризначенців КОРД. При в’їзді в Одесу правоохоронці затримали чотирьох осіб. При цьому зловмисники чинили опір та намагалися втекти.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим підозр та обрання запобіжних заходів.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) ККУ.

 

Українська правда

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Теми: поліціянапад
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