В Україні затримали 4 іноземних кілерів: намагались вбити ватажка наркокартелю

В Одесі затримали затримали 4 іноземних кілерів, які в Україні вчинили замах на вбивство громадянина Чорногорії та лідера наркокартелю.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Дослівно: "26 травня, у Печерському районі Києва невідомі здійснили кілька пострілів у чоловіка. Потерпілого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню.

Після встановлення особи потерпілого відразу стали зрозумілі мотиви скоєння цього злочину.

Потерпілим виявився громадянин Чорногорії, який знаходиться в міжнародному розшуку та є одним із лідерів та організатором наркокартелю, члени якого постачають наркотики на територію більшості європейських країн".

Деталі: За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, основними версіями замаху стала злочинна діяльність потерпілого, перерозподіл сфер впливу у самій "організації", а також між балканськими злочинними кланами, що контролюють наркотрафік.

Оперативники встановили осіб, причетних до замаху - це громадяни Чорногорії, Македонії та Сербії. Один з них перебуває в міжнародному розшуку за замовне вбивство.

На початку травня вони прибули в Україну, заздалегідь придбали транспорт, вогнепальну автоматичну зброю та організували стеження за майбутньою жертвою та її родиною.

Замах фігуранти здійснили біля будинку потерпілого, здійснивши ужертву п’ять пострілів. Після цього двоє зловмисників сіли в автомобіль та залишили місце злочину.

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