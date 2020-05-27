В Украине задержали 4 иностранных киллеров: пытались убить главаря наркокартеля

В Одессе задержали задержали 4 иностранных киллеров, которые в Украине совершили покушение на убийство гражданина Черногории и лидера наркокартеля.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Дословно: "26 мая в Печерском районе Киева неизвестные совершили несколько выстрелов в мужчину. Пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

После установления личности потерпевшего сразу стали понятны мотивы совершения этого преступления.

Пострадавшим оказался гражданин Черногории, который находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран".

Детали: По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, основными версиями покушения стала преступная деятельность потерпевшего, перераспределение сфер влияния в самой "организации", а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик.

Оперативники установили лиц, причастных к покушению - это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

В начале мая они прибыли в Украину, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за будущей жертвой и ее семьей.

Покушение фигуранты совершили возле дома потерпевшего, совершив в жертву пять выстрелов. После этого двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления.

Полицейские установили, что "стрелков" ждали их сообщники. После покушения они направились в сторону Одесской области, чтобы пересечь границу с Молдовой и покинуть территорию Украины вне таможенного контроля.

К операции по задержанию киллеров полицейские привлекли спецназовцев КОРД. При въезде в Одессу правоохранители задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались скрыться.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным подозрений и избрании меры пресечения.

Уголовное производство расследуется по ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК.