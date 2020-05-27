Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине задержали 4 иностранных киллеров: пытались убить главаря наркокартеля

Среда, 27 мая 2020, 10:41
В Украине задержали 4 иностранных киллеров: пытались убить главаря наркокартеля

В Одессе задержали задержали 4 иностранных киллеров, которые в Украине совершили покушение на убийство гражданина Черногории и лидера наркокартеля.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Дословно: "26 мая в Печерском районе Киева неизвестные совершили несколько выстрелов в мужчину. Пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

После установления личности потерпевшего сразу стали понятны мотивы совершения этого преступления.

Пострадавшим оказался гражданин Черногории, который находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран".

 

Детали: По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, основными версиями покушения стала преступная деятельность потерпевшего, перераспределение сфер влияния в самой "организации", а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик.

Оперативники установили лиц, причастных к покушению - это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

В начале мая они прибыли в Украину, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за будущей жертвой и ее семьей.

 

Покушение фигуранты совершили возле дома потерпевшего, совершив в жертву пять выстрелов. После этого двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления.

Полицейские установили, что "стрелков" ждали их сообщники. После покушения они направились в сторону Одесской области, чтобы пересечь границу с Молдовой и покинуть территорию Украины вне таможенного контроля.

К операции по задержанию киллеров полицейские привлекли спецназовцев КОРД. При въезде в Одессу правоохранители задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались скрыться.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным подозрений и избрании меры пресечения.

Уголовное производство расследуется по ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полициянападение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
полиция
В Белой Церкви церковники УПЦ МП отказались покидать собор, есть столкновения
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
Последние новости
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
Все новости...
Реклама: