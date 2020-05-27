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Коронавірус у Києві: Кличко повідомив добру новину

Середа, 27 травня 2020, 12:11

Минулої доби лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус ще у 29 киян, троє людей померли, 44 - одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: " Добра новина: вперше з початку пандемії за добу в Києві одужало більше людей, ніж захворіло. Усього коронавірус подолали 442 мешканці столиці".

Деталі: Серед 29 людей, які захворіли минулої доби, - четверо медиків.

Захворіли: 12 жінок віком від 34 до 67 років та дівчинка, якій 9 років. А також 14 чоловікiв від 35 до 99 років і двоє хлопчиків – їм 10 і 13 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

На сьогодні в Києві 2739 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Усього за період пандемії – 64 летальних випадки.

На 27 травня в столичних лікарнях з діагнозом коронавірус перебувають 154 людини. 46 осіб - у важкому стані.

Один пацієнт підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Із підозрою на коронавірус, за словами мера, в лікарнях столиці сьогодні 91 людина. Зокрема, і п'ятеро дітей.

 

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


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