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Коронавирус в Киеве: Кличко сообщил хорошую новость

Среда, 27 мая 2020, 12:11
Коронавирус в Киеве: Кличко сообщил хорошую новость

За прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом еще у 29 киевлян, три человека погибли, 44 - выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Хорошая новость: впервые с начала пандемии в сутки в Киеве выздоровели больше людей, чем заболели. Всего коронавирус преодолели 442 жители столицы".

Детали: Среди 29 человек, заболевших за прошедшие сутки, - четверо медиков.

Заболели 12 женщин в возрасте от 34 до 67 лет и девочка, которой 9 лет. А также 14 мужчин от 35 до 99 лет и двое мальчиков - им 10 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

На сегодня в Киеве 2739 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего за период пандемии - 64 летальных случая.

На 27 мая в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся 154 человека. 46 человек - в тяжелом состоянии. Один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

С подозрением на коронавирус, по словам мэра, в больницах столицы сегодня 91 человек. В частности, пятеро детей.

 

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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