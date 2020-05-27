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У Києві відкриють ТРЦ з 30 травня

Середа, 27 травня 2020, 12:15
У Києві відкриють ТРЦ з 30 травня

Столичні торгово-розважальні центри відкриють з 30 травня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн пресконференції 27 травня 2020 р.

Пряма мова: "Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про відкриття у столиці ТРЦ без роботи розважальних зон.

ТРЦ в Києві з дотриманням санітарних норм та регламентів відкриють з 30 травня".

Деталі: За словами Кличка, також з 30 травня в столиці можуть розпочати роботу готелі, крім хостелів.

Мер уточнив, що готелі повинні проводити температурний скринінг співробітників та постояльців, дотримуватися маскового режиму поза номерами. 

Крім того, у вестибюлях дозволять одночасне перебування не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів.

Ресторани в готелях поки що працюватимуть на виніс та на обслуговування в номерах.

Кличко також додав, що рішення щодо роботи ресторанів та кафе в столиці комісія з надзвичайних ситуацій прийматиме окремо.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Київкарантинкоронавірусторгівля
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