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В Киеве откроют ТРЦ с 30 мая

Среда, 27 мая 2020, 12:15

Столичные торгово-развлекательные центры откроют с 30 мая.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции 27 мая

Прямая речь: "Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об открытии в столице ТРЦ без работы развлекательных зон.

ТРЦ в Киеве с соблюдением санитарных норм и регламентов откроют с 30 мая".

Детали: По словам Кличко, также с 30 мая в столице могут начать работу гостиницы, кроме хостелов. 

Мэр уточнил, что гостиницы должны проводить температурный скрининг сотрудников и постояльцев, соблюдать масочный режим вне номеров.

Кроме того, в вестибюлях разрешат одновременное пребывание не более одного посетителя на 10 квадратных метров.

Рестораны в отелях пока будут работать на вынос и на обслуживание в номерах.

Кличко также добавил, что решение о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям будет принимать отдельно.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевкарантинкоронавирусторговля


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