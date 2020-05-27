В Киеве откроют ТРЦ с 30 мая
Столичные торгово-развлекательные центры откроют с 30 мая.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн пресс-конференции 27 мая
Прямая речь: "Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об открытии в столице ТРЦ без работы развлекательных зон.
ТРЦ в Киеве с соблюдением санитарных норм и регламентов откроют с 30 мая".
Детали: По словам Кличко, также с 30 мая в столице могут начать работу гостиницы, кроме хостелов.
Мэр уточнил, что гостиницы должны проводить температурный скрининг сотрудников и постояльцев, соблюдать масочный режим вне номеров.
Кроме того, в вестибюлях разрешат одновременное пребывание не более одного посетителя на 10 квадратных метров.
Рестораны в отелях пока будут работать на вынос и на обслуживание в номерах.
Кличко также добавил, что решение о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям будет принимать отдельно.