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З 1 червня Укрзалізниця продаватиме квитки за 90 днів до відправлення

Середа, 27 травня 2020, 15:37

Укрзалізниця з 1 червня буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення поїзда, а не за 45 чи 60 днів, як це було раніше.

Джерело: Facebook-сторінка міністра інфраструктури Владислава Криклія

Пряма мова Криклія: "За нашої ініціативи, з 1 червня можна придбати квитки одразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше.

Так Укрзалізниця зможе гнучкіше реагувати на попит і завчасно призначати потяги на більш популярні дати і напрямки, а для пасажирів це додаткова зручність і можливість ефективніше планувати свої поїздки".

Передісторія:

  • Укрзалізниця вже двічі заявляла про відкриття онлайн продажу квитків на поїзди після карантину. Спочатку йшлося про 5 рейсів, а потім про 9.

Українська правда
Теми: Укрзалізницятранспорт


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