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Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перші 5 поїздів

Вівторок, 26 травня 2020, 20:45
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перші 5 поїздів

Укразалізниця відкрила в онлайні продаж квитків на п’ять потягів.  

Джерело: Офіційний сайт Укрзалізниці

Деталі: Йдеться про такі поїзди Інтерсіті+:

  • №721/722 Київ-Харків,
  • №726/725 Київ-Харків,
  • №763/764 Київ-Одеса,
  • №711/712 Київ-Костянтинівка,
  • №740/739 Київ-Кривий Ріг.

Продаж квитків відкрито на половину місць у зазначених поїздах. В залізничних касах їх можна буде купити з 27 травня. Самі поїзди почнуть курсувати з 1 червня.

В Укразалізниці вказують, що пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках, а під час перевірки квитків будуть вимірювати температуру тіла.

Перед та після кожного рейсу обіцяють санітарну обробку вагонів, стюарди будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Також наголошується, що наразі мобільний додаток не працюватиме і тому слід користуватись веб-версією системи продажу проїзних документів.

Передісторія:

  • З 1 червня планується новий етап пом’якшення карантину – зокрема, відновлення роботи залізниці та автобусного сполучення між містами, відкриття автошкіл, спортзалів і басейнів.

"Українська правда" в Threads

Теми: Укрзалізницятранспорткарантин
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