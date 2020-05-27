Парасолі можна носити як лук, не знімаючи: на Україну насувається циклон

У четвер в Україну переміститься циклон, який зумовить у країні сильні дощі з грозами та поривчастим вітром.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "28-го травня, з півдня, з Туреччини, з Чорного моря, в Україну переміститься циклон, який зумовить значні дощі.

Дощі супроводжуватимуться грозами та поривчастим, до сильного, північно-східним вітром.

Хіба що завтра вдень східна частина України, Приазов`я та Крим втримаються від серйозних дощів, там або місцями невеликі або й без опадів".

Деталі: Температура повітря, за прогнозами Діденко, підвищиться: вдень передбачається +15+20 градусів, на Сході аж +20+25 градусів.

У столиці в четвер пройдуть дощі, очікується сильний вітер, можливі грози. Температура повітря вночі +10+12 градусів, вдень +16+18 градусів.

За словами синоптика, "парасолі можна носити, не знімаючи".

Нагадаємо: За даними Укргідрометцентру, у четвер по всій території України пройдуть значні дощі, подекуди грози, тому синоптики оголосили жовтий (перший) рівень небезпечності.