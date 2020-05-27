Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парасолі можна носити як лук, не знімаючи: на Україну насувається циклон

Середа, 27 травня 2020, 17:38
Парасолі можна носити як лук, не знімаючи: на Україну насувається циклон

У четвер в Україну переміститься циклон, який зумовить у країні сильні дощі з грозами та поривчастим вітром.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "28-го травня, з півдня, з Туреччини, з Чорного моря, в Україну переміститься циклон, який зумовить значні дощі.

Дощі супроводжуватимуться грозами та поривчастим, до сильного, північно-східним вітром.

Хіба що завтра вдень східна частина України, Приазов`я та Крим втримаються від серйозних дощів, там або місцями невеликі або й без опадів".

Деталі: Температура повітря, за прогнозами Діденко, підвищиться: вдень передбачається +15+20 градусів, на Сході аж +20+25 градусів.

 

У столиці в четвер пройдуть дощі, очікується сильний вітер, можливі грози. Температура повітря вночі +10+12 градусів, вдень +16+18 градусів.

За словами синоптика, "парасолі можна носити, не знімаючи".

 

Нагадаємо: За даними Укргідрометцентру, у четвер по всій території України пройдуть значні дощі, подекуди грози, тому синоптики оголосили жовтий (перший) рівень небезпечності.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
погода
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Останні новини
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
Четвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
Усі новини...
Реклама: