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Зонты можно носить как лук, не снимая: на Украину надвигается циклон

Среда, 27 мая 2020, 17:38
Зонты можно носить как лук, не снимая: на Украину надвигается циклон

В четверг в Украину переместится циклон, который обусловит в стране сильные дожди с грозами и порывистым ветром.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "28 мая, с юга, из Турции, из Черного моря, в Украину переместится циклон, который обусловит значительные дожди.

Дожди будут сопровождаться грозами и порывистым, до сильного, северо-восточным ветром.

Разве что завтра (28 мая) днем ​​восточная часть Украины, Приазовье и Крым удержатся от серьезных дождей, там или местами небольшие или без осадков".

Детали: Температура воздуха, по прогнозам Диденко, повысится: днем ​​предполагается +15+20 градусов, на Востоке вплоть +20+25 градусов.

 

В столице в четверг пройдут дожди, ожидается сильный ветер, возможны грозы. Температура воздуха ночью +10+12 градусов, днем ​​+16+18 градусов.

По словам синоптика, "зонты можно носить, не снимая".

 

Напомним: По данным Укргидрометцентра, в четверг по всей территории Украины пройдут значительные дожди, местами грозы, поэтому синоптики объявили желтый (первый) уровень опасности.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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