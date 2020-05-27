Міністру юстиції, який скаржився на зарплатню, збільшили її в 3,5 рази
Середа, 27 травня 2020, 18:45
Очільник Мін’юсту Денис Малюська розповів про свою "докарантинну" зарплатню в 61 тисячу гривень.
Джерело: Малюська в інтерв’ю Mind
Пряма мова Малюськи: "Зараз моя заробітна плата збільшилась. До карантину становила майже 61 тисячу грн. Наразі діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую близько 37 тисяч грн".
Передісторія: У жовтні 2019 року міністр розповів "Українській правді", що отримує зарплату "приблизно 17 тисяч гривень".
У грудні того ж року наголошував, що, якщо його зарплата не підвищиться "хоча б до 80 тисяч" – надовго його не вистачить.