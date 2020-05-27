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Міністру юстиції, який скаржився на зарплатню, збільшили її в 3,5 рази

Середа, 27 травня 2020, 18:45

Очільник Мін’юсту Денис Малюська розповів про свою "докарантинну" зарплатню в 61 тисячу гривень.

Джерело: Малюська в інтерв’ю Mind

Пряма мова Малюськи: "Зараз моя заробітна плата збільшилась. До карантину становила майже 61 тисячу грн. Наразі діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую близько 37 тисяч грн".

Передісторія: У жовтні 2019 року міністр розповів "Українській правді", що отримує зарплату "приблизно 17 тисяч гривень".

У грудні того ж року наголошував, що, якщо його зарплата не підвищиться "хоча б до 80 тисяч" – надовго його не вистачить.

Теми: Мін'юстМалюськазарплати


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