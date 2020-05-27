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Керівництво швидкісних "Інтерсіті" звільнили через оборудки з харчуванням

Середа, 27 травня 2020, 20:38

Укрзалізниця звільнила керівництво "Української залізничної швидкісної компанії" через порушення під час відбору контрагента з харчування у швидкісних поїздах Інтерсіті.

Джерело: Facebook-сторінка голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика

Пряма мова Юрика: "Коли учасники торгів хочуть запропонувати більшу ціну, але їх штучно обмежують в цьому - це не чесний конкурс! І мінус мільйони на рахунку компанії та сумніви в надійності якості послуг для пасажирів.

Службова внутрішня перевірка показала грубі порушення на філії УЗШК під час організації відбору контрагента з харчування у швидкісних поїздах Інтерсіті. Керівництво філії звільнено".

Деталі: За його словами, найближчим часом буде проведено прозорий та конкурентний відбір з дотриманням законодавства, а недоліки, які були встановлені під час службового розслідування, будуть усунені.

Довідка: Філія "Українська залізнична швидкісна компанія" є відокремленим підрозділом акціонерного товариства "Українська залізниця".

Філія задовольняє потреби пасажирів в залізничних пасажирських перевезеннях швидкісними поїздами категорій "Інтерсіті", "Інтерсіті+" у внутрішньому та міжнародному сполученнях.

Теми: Укрзалізниця


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