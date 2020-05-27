Руководство скоростных "Интерсити" уволили из-за махинаций с питанием

Укрзализныця уволила руководство "Украинской железнодорожной скоростной компании" за нарушения при отборе контрагента по питанию в скоростных поездах "Интерсити".

Источник: Facebook-страница председателя правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика

Прямая речь Юрика: "Когда участники торгов хотят предложить большую цену, но их искусственно ограничивают в этом – это не честный конкурс! И минус миллионы на счета компании и сомнения в надежности качества услуг для пассажиров.

Служебная внутренняя проверка показала грубые нарушения на филии УЗСК при организации отбора контрагента по питанию в скоростных поездах Интерсити. Руководство филиала уволено".

Детали: По его словам, в ближайшее время будет проведен прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства, а недостатки, которые были установлены в ходе служебного расследования, будут устранены.

Справка: Филиал "Украинская железнодорожная скоростная компания" является обособленным подразделением акционерного общества "Украинская железная дорога".

Филиал удовлетворяет потребности пассажиров в железнодорожных пассажирских перевозках скоростными поездами категорий "Интерсити", "Интерсити+" во внутреннем и международном сообщениях.