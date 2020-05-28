У світі діагностовано 106 000 нових випадків COVID-19

27 травня у світі діагностували 106 475 зараження COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: в Бразилії за минулу добу діагностували 22 301 випадків захворювання на коронавірус, в США 20 546, в Росії 8338, Індії 7293, Перу 5772, Чилі 3964, Мексика 2485, Великобританія 2004 та інші.

26 травня в США діагностували 19 049 випадків захворювання на коронавірус, в Бразилії 15 691, в Росії 8915, Індії 5843, Перу 6154, Чилі 4328, Мексика 3455, Іран 2080, Великобританія 2013 та інші.

25 травня у світі діагностували 87 800 заражень COVID-19.

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