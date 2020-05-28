Двоє іноземців підірвали банкомат на Черкащині та викрали майже пів мільйона

Поліцейські затримали двох іноземців, які підірвали банкомат у Черкаській області та викрали понад 400 тисяч гривень.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "19 травня, до поліції Черкаської області надійшло повідомлення, що в селі Шевченкове Звенигородського району невідомі підірвали банкомат та викрали понад 400 тисяч гривень.

Вибух був такої потужності, що частину приміщення, в якому знаходився банкомат та сам термінал, було зруйновано".

Деталі: Місцеперебування зловмисників оперативники встановили протягом кількох днів. Їх затримали на території Житомирської та Івано-Франківської областей.

На місці події правоохоронці виявили речі, які, ймовірно, залишили зловмисники: кепку та кросівки. Ці речові докази допомогли "вийти" на слід зловмисників. Також стало зрозуміло, що під час вчинення злочину вони травмувалися, бо експерти виявили на місці події сліди крові.

Поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетні двоє іноземців, які приїхали до Черкащини з території іншої області. Після вчинення злочину вони покинули Черкащину.

Вдалося з’ясувати, що один із них проживає на території Житомирської області, інший - на Івано-Франківщині.

Одного із підривників на початку року депортували з України, але в квітні він повернувся вже під іншим прізвищем.

27 травня оперативники разом з бійцями КОРДу та спецпризначенцями затримали зловмисників за місцем їх проживання.

Під час обшуків поліцейські виявили гроші, викрадені з банкомата, газовий балон, інструменти, мобільні телефони, наркотичні засоби, а також автомобіль, який вони використовували під час вчинення правопорушення.

Повідомляється, що один із затриманих мав тілесні ушкодження, які отримав під час вчинення злочину.

Наразі оперативники перевіряють причетність затриманих до скоєння схожих злочинів на території Черкаської та інших областей України.

Затриманим оголошено про підозру за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 4 ст.185 (крадіжка, вчинена у великих розмірах) ККУ. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.