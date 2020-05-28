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Двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона

Четверг, 28 мая 2020, 11:18
Двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона

Полицейские задержали двух иностранцев, которые взорвали банкомат в Черкасской области и похитили более 400 тысяч гривен.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "19 мая, в полицию Черкасской области поступило сообщение, что в селе Шевченково Звенигородского района неизвестные взорвали банкомат и похитили более 400 тысяч гривен.

Взрыв был такой мощности, что часть помещения, в котором находился банкомат и сам терминал, было разрушено".

Детали: Место пребывания злоумышленников оперативники установили в течение нескольких дней. Их задержали на территории Житомирской и Ивано-Франковской областей.

На месте происшествия правоохранители обнаружили вещи, которые, вероятно, оставили злоумышленники: кепку и кроссовки. Эти вещественные доказательства помогли "выйти" на их след. Также стало понятно, что во время совершения преступления они травмировались, потому что эксперты обнаружили на месте происшествия следы крови.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастны двое иностранцев, приехавших в Черкассую область с территории другой области. После совершения преступления они также покинули Черкасскую область.

 

Удалось выяснить, что один из них проживает на территории Житомирской области, другой - на Ивано-Франковщине.

Одного из подрывников в начале года депортировали из Украины, но в апреле он вернулся уже под другой фамилией.

27 мая оперативники вместе с бойцами КОРДа и спецназовцами задержали злоумышленников по месту их проживания.

 

Во время обысков полицейские обнаружили деньги, похищенные из банкомата, газовый баллон, инструменты, мобильные телефоны, наркотические средства, а также автомобиль, который они использовали во время совершения правонарушения.

Сообщается, что один из задержанных имел телесные повреждения, которые получил во время совершения преступления.

 

Сейчас оперативники проверяют причастность задержанных к совершению подобных преступлений на территории Черкасской и других областей Украины.

Задержанным объявлено о подозрении по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 4 ст.185 (кража, совершенная в крупных размерах) УК. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: полицияЧеркасская областьбанкиденьги
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