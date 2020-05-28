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Коронавірус у Києві: другий день фіксують позитивну динаміку

Четвер, 28 травня 2020, 12:08
Коронавірус у Києві: другий день фіксують позитивну динаміку

У 54 мешканців столиці лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус, серед них 11 медиків, одужали 64 людей.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Другий день у нас позитивна динаміка у співвідношенні тих, хто вилікувався і хто захворів. - Коли за добу одужує більше людей, ніж кількість тих, у кого підтвердили коронавірус. Так, за минулу добу в столиці одужали 64 людини. Всього коронавірус подолали 506 мешканців міста".

Деталі: Кличко зауважив, що серед тих, що захворіли: 30 жінок віком від 21 до 78 років та дві дівчинки, яким 1 рік та 11. А також - 17 чоловікiв від 18 до 76 років і п'ятеро хлопчиків – від 2 до 17 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

На сьогодні в столиці 2793 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

 

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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