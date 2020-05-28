Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус в Киеве: второй день фиксируют положительную динамику

Четверг, 28 мая 2020, 12:08
Коронавирус в Киеве: второй день фиксируют положительную динамику

У 54 жителей столицы лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирус, среди них 11 медиков, выздоровели 64 человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Второй день у нас положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел. Когда в сутки выздоравливает больше людей, чем количество тех, у кого подтвердили коронавирус. Так, за минувшие сутки в столице выздоровели 64 человека. Всего коронавирус преодолели 506 жителей города".

Детали: Кличко отметил, что среди заболевших: 30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки, которым 1 год и 11 лет. А также - 17 мужчин от 18 до 76 лет и пятеро мальчиков - от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализированы 10 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

На сегодня в столице 2793 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
Все новости...
Реклама: