Коронавирус в Киеве: второй день фиксируют положительную динамику

У 54 жителей столицы лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирус, среди них 11 медиков, выздоровели 64 человека.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Второй день у нас положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел. Когда в сутки выздоравливает больше людей, чем количество тех, у кого подтвердили коронавирус. Так, за минувшие сутки в столице выздоровели 64 человека. Всего коронавирус преодолели 506 жителей города".

Детали: Кличко отметил, что среди заболевших: 30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки, которым 1 год и 11 лет. А также - 17 мужчин от 18 до 76 лет и пятеро мальчиков - от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализированы 10 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

На сегодня в столице 2793 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.