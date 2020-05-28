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Вбивство Шеремета: поліція змінила маршрут підозрюваних, щоб "вписати" у свою версію - ЗМІ

Четвер, 28 травня 2020, 13:12
Вбивство Шеремета: поліція змінила маршрут підозрюваних, щоб вписати у свою версію - ЗМІ

Слідчі національної поліції, які розслідують вбивство Павла Шеремета, змінили маршрут чоловіка та жінки, які підкладали вибухівку під авто журналіста Павла Шермета, щоб версія поліції виглядала переконливою.

Джерело: "Слідство.Інфо", яке спирається на текст офіційної підозри.

Деталі: У новій підозрі, яку минулого тижня отримали троє підозрюваних у вбивстві — Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь, вказано зокрема таке: "Після цього Кузьменко та Антоненко залишили місце паркування автомобіля Шеремета П.Г. (…) в подальшому через двори повернулися на вул. О. Гончара, де через провулок Чеховський звернули в квартал між вулицями Бульварно-Кудрявська і Гончара".

Натомість у блозі "Таємниці Слідства" журналісти продемонстрували відео з камер спостереження, які підтверджують, що маршрут підозрюваних не відповідає описаному у документі: вони пішли далі.

На думку журналістів, поліція "скоротила" маршрут для того, щоб версія, що чоловік і жінка, які підкладали вибухівку під машину Павла Шеремета в ніч перед вбивством, повернулися у будинок на вул Гончара, 28Б. Саме там, за версією поліції, на той час мешкав музикант і підозрюваний у вбивстві Андрій Антоненко. Хоча сам він каже, що мешкав у іншому місці.

Згідно з раніше оприлюдненими і поліцією, й журналістами даними, у ніч з 19 на 20 липня 2016 року чоловік та жінка вийшли з арки на вулиці Гончара у Києві, пройшли дворами до авто журналіста Шеремета, куди жінка прикріпила вибухівку. Згідно з відео з камер спостереження, вони залишили місце злочину прилеглими вулицями.

У фільмі "Вбивство Павла" журналісти "Слідства.Інфо" оприлюднили відео з камер спостереження, яке раніше не показувала поліція. З нього, зокрема, видно, що востаннє пара з’являється на відео на алеї на вулиці Бульварно-Кудрявській, а далі зникає.

Під час брифінгу у грудні, коли міністр Арсен Аваков оголосив про нові затримання в справі Шеремета, було оприлюднено саме той маршрут, який показували журналісти у своєму фільмі-розслідуванні: востаннє пара з’являється на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Треба зазначити, що квартал, у якому сталося вбивство, — старої забудови й багато вулиць та дворів прохідні наскрізь. Однак ані журналісти, ані поліція раніше не демонстрували відео, яке підтверджувало б, що підозрювані "через двори повернулися на вул. О. Гончара", як зазначено в тексті підозри.

Раніше "Слідство.Інфо" вже публікувало докази, що поліція, розслідуючи справу Шеремета, використовувала лише ту експертизу ходи підозрюваних, яка підтверджує версію поліції. А ту, яка ставить її під сумнів, слідчі проігнорували й до матеріалів справи не додали.

"Українська правда" в Threads

Теми: Справа Шереметаполіція
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