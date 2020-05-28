У прокуратурі пояснили, чому пройшли обшуки в центрі Довженка

Обшуки у Національному центрі Олександра Довженка пройшли за рішенням суду у справі про розтрату, яку розслідує столична поліція.

Джерело: пресслужба прокуратури Києва у коментарі "Українській правді"

Деталі: У прокуратурі пояснили, що Голосіівське УП ГУНП у місті Києві з липня 2019 року розслідує кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК.

Вказане провадження було відкрито за результатами ревізії Державної аудиторської служби України фінансово-господарської діяльності ДП "Національний центр Олександра Довженка" за період з 01.01.2015 по 31.01.2019.

Зазначається, що в ході ревізії були виявлені порушення при розрахунках плати за оренду державного майна - кошти, які були недотриманні від оренди державних приміщень внаслідок неналежного виконання обов’язків службовими особами Міністерства культури України та Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву повноважень, передбачених законодавством, та неефективного управління державним майном балансоутримувачем - ДП "Національний центр О. Довженка".

За даними прокуратури, слідчі неодноразово направляли запити про надання інформації та копій документів, однак запитуваних даних не отримали. Крім того, посадові особи центру Довженка викликалися для участі у проведення слідчих дій, однак не з’являлися і причини неявки не повідомляли.

Враховуючи викладене, Голосіївський райсуд Києва 21 травня надав дозвіл на проведення цих слідчих дій.

У прокуратурі зазначають, що обшуки пройшли у робочому режимі, з дотриманням вимог КПК України. Запитувані документи отримані та вилучені.

Йдеться, зокрема, про документи, що підтверджують взаємовідносини ДП "Національний центр імені Олександра Довженка" з суб’єктами господарювання, які орендували майно Центру у період з 2015 по 2019 роки.

На думку аудиторів, орендна плата, що нараховувалася у період з 2015 по 2019 за договорами оренди, є значно меншою від орендної плати, розрахованої за експертними оцінками, які діяли у той час. Сума недоотриманих коштів, за актом ревізії, становить понад 6 млн грн.

На уточнююче запитання щодо конкретних підозрюваних у справі, в прокуратурі пояснили, що по вилучених документах будуть призначені судові експертизи. І вже на підставі їх висновків будуть прийматися процесуальні рішення.

Що було раніше: Вранці 28 травня Національний центр Олександра Довженка повідомив, що від початку року не отримує держфінансування.

Повідомлялося, що через це центр не може виплачувати заробітну плату працівникам, а його майно можуть арештувати.

Пізніше цього ж дня директор центру Іван Козленко повідомив про обшуки.

Довідково: Національний центр Олександра Довженка – найбільший кіноархів України, в якому зберігається більше 6000 найменувань художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів та тисячі архівних документів з історії українського кіно.

Довженко-Центр об’єднує сучасне фільмосховище з системою клімат-контролю, єдину в Україні кінокопіювальну лабораторію, Музей кіно, паперовий кіноархів, медіатеку та власне видавництво й здійснює збереження, популяризацію, дослідження та поширення національної кіноспадщини в Україні та закордоном.

Читайте також: Іван Козленко і Центр Довженка: точка неповернення для влади