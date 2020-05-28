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В прокуратуре объяснили, почему прошли обыски в центре Довженко

Четверг, 28 мая 2020, 19:13

Обыски в Национальном центре имени Александра Довженко прошли по решению суда по делу о растрате, которое расследует столичная полиция.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева в комментарии "Украинской правде"

Детали: В прокуратуре пояснили, что Голосеевское УП ГУНП в Киеве с июля 2019 года расследует уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК.

Указанное производство было открыто по результатам ревизии Государственной аудиторской службы Украины финансово-хозяйственной деятельности ГП "Национальный центр Александра Довженко" за период с 01.01.2015 по 31.01.2019.

Отмечается, что в ходе ревизии были выявлены нарушения при расчетах платы за аренду государственного имущества - средства, недополученные от аренды государственных помещений вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами Министерства культуры Украины и Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по г. Киеву полномочий, предусмотренных законодательством, и неэффективного управления государственным имуществом балансодержателем - ГП "Национальный центр Довженко".

По данным прокуратуры, следователи неоднократно направляли запросы о предоставлении информации и копий документов, однако запрашиваемых данных не получили. Кроме того, должностные лица центра Довженко вызывались для участия в проведении следственных действий, однако не являлись и причины неявки не сообщали.

Учитывая изложенное, Голосеевский райсуд Киева 21 мая дал разрешение на проведение этих следственных действий.

В прокуратуре отмечают, что обыски прошли в рабочем режиме, с соблюдением требований УПК Украины. Запрашиваемые документы получены и изьяты.

Речь идет о документах, подтверждающих взаимоотношения ГП "Национальный центр имени Александра Довженко" с субъектами хозяйствования, которые арендовали имущество Центра в период с 2015 по 2019 годы.

По мнению аудиторов, арендная плата, начислялась в период с 2015 по 2019 по договорам аренды, значительно меньше арендной платы, рассчитанной по экспертным оценкам, которые действовали в то время. Сумма недополученных средств по акту ревизии, составляет более 6 млн грн.

На уточняющий вопрос о конкретных подозреваемых по делу, в прокуратуре пояснили, что по изъятым документам будут назначены судебные экспертизы. И уже на основании их заключений будут приниматься процессуальные решения.

Что было раньше: Утром 28 мая Национальный центр Александра Довженко сообщил, что с начала года не получает госфинансирование.

Сообщалось, что из-за этого центр не может выплачивать заработную плату сотрудникам, а его имущество могут арестовать.

Позже в этот день директор центра Иван Козленко сообщил об обысках.

Для справки: Национальный центр Александра Довженко – крупнейший киноархив Украины, в котором хранится более 6000 наименований художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов и тысячи архивных документов по истории украинского кино.

Довженко-Центр объединяет современное фильмохранилище с системой климат-контроля, единственную в Украине кинокопировальную лабораторию, Музей кино, бумажный киноархив, медиатеку и собственное издательство и осуществляет сохранение, популяризацию, исследование и распространение национального кинонаследия в Украине и за рубежом.

Читайте также: Иван Козленко и Центр Довженко: точка невозврата для власти

Украинская правда
Темы: Киевкультураобыскипрокуратура


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