Будемо пропонувати іншу стратегію боротьби з коронавірусом на другу хвилю – Ляшко

Міністерство охорони здоров’я буде пропонувати іншу стратегію боротьби з коронавірусом під час другої хвилі епідемії: заходи будуть спрямовані на запобігання новому тотальному карантину.

Джерело: заступник міністр охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Прямого"

Деталі: За словами Ляшка, Україні слід готуватися до другої хвилі коронавірусу, тому що вона може піти за сценарієм грипу та грипоподібних захворювань.

Пряма мова: "Ми повинні готувати систему охорони здоров'я до цього, щоб не вводити тотальний карантин. Коли ми в перший раз заходили в тотальний карантин, ми поступово послаблюємо заходи... Цей досвід буде оцінений експертами, і ми будемо пропонувати зовсім іншу стратегію боротьби, коли буде друга хвиля".

Інші подробиці: Ляшко додав, що зараз потрібно запобігти нашаруванню різних інфекцій, щоб грип та коронавірус не циркулювали разом.

Раніше Віктор Ляшко заявив, що нульової статистики захворюваності на коронавірус можна очікувати менше ніж за місяць: "Ми говоримо про 22 червня".

Втім, ситуація залежатиме від сезонності коронавірусу, зазначив він.

Пряма мова: "Зараз ми могли б сказати, що є сезонність, бо географія циркулювання вірусу повторює грип і грипоподібні захворювання, але несподівано в цьому нашому графіку з'явилася Росія, яка показує динаміку в той час, коли в Європі вже іде на спад. Зазвичай у нас усі країни європейського регіону повинні були показувати значне зниження".