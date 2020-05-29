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Будем предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом на вторую волну – Ляшко

Пятница, 29 мая 2020, 08:16
Будем предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом на вторую волну – Ляшко

Министерство здравоохранения будет предлагать другую стратегию борьбы с коронавирусом во время второй волны эпидемии: меры будут направлены на предотвращение нового тотального карантина.

Источник: заместитель министр здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Прямого"

Детали: По словам Ляшко, Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса, потому что она может пойти по сценарию гриппа и гриппоподобных заболеваний.

Прямая речь: "Мы должны готовить систему здравоохранения к этому, чтобы не вводить тотальный карантин. Когда мы в первый раз заходили в тотальный карантин, мы постепенно ослабляем мероприятия... Этот опыт будет оценен экспертами, и мы будем предлагать совсем другую стратегию борьбы, когда будет вторая волна".

Другие подробности: Ляшко добавил, что сейчас нужно предотвратить наслоение различных инфекций, чтобы грипп и коронавирус не циркулировали вместе.

Ранее Виктор Ляшко заявил, что нулевой статистики заболеваемости коронавирусом можно ожидать меньше, чем через месяц: "Мы говорим о 22 июня".

Впрочем, ситуация будет зависеть от сезонности коронавируса, отметил он.

Прямая речь: "Сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркуляции вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания, но неожиданно в этом нашем графике появилась Россия, которая показывает динамику в то время, когда в Европе уже идет на спад. Обычно у нас все страны европейского региона должны были показывать значительное снижение".

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусэпидемияМинздрав
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