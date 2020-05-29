Під Києвом сталася масова стрілянина: 3 поранених, 10 затриманих

Вранці у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення, 10 осіб затримані.

Джерело: речник поліції Київської області Віталія Грохольська у коментарі "Українській правді", пресслужба поліції Київщини, заступник міністра МВС Антон Геращенко у Facebook

Пряма мова: "Попередньо інцидент стався між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезенням. Близько 100 осіб брали участь у цій стрілянині. За хвилину після того, як поліція отримала повідомлення, на місце події приїхали правоохоронці. Затримали 10 осіб зі зброєю".

Деталі: Дзвінок про стрілянину надійшов о 7.15 ранку. У поліції уточнили, що конфлікт виник між легальними та нелегальними перевізниками.

Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

Будем лечить!.

10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.

Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

За словами заступника міністра МВС Антона Геращенка, троє осіб отримали поранення з травматичної зброї.

Він також уточнив, що перестрілка сталася між "угрупуваннями, які кришують перевезення маршрутними таксі" через "непрозорий розподіл маршрутів між підприємцями збоку чиновників, які відповідають за цей напрямок роботи".

Затриманих доправили до Броварського відділу поліції. Ними виявились люди, які прибули з інших регіонів України. Зброю вилучили.

Фото поліції

На місці події працюють правоохоронці, встановлюють інших учасників, обставини та причини інциденту.

За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження.