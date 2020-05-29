Под Киевом произошла массовая стрельба: 3 раненых, 10 задержанных

Утром в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 человека получили ранения, 10 человек задержаны.

Источник: пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская в комментарии "Украинской правде", пресс-служба областной полиции, заместитель министра МВД Антон Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Предварительно инцидент произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозкам. Около 100 человек участвовали в этой стрельбе. Через минуту после того, как полиция получила сообщение, на место происшествия приехали правоохранители. Задержали 10 человек с оружием".

Детали: Звонок о стрельбе поступил в 7.15 утра. В полиции уточнили, что конфликт возник между легальными и нелегальными перевозчиками.

Перестрелка утром в Броварах - отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок.

Будем лечить!.

10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются.

Исполнительные органы Киева и области обязаны - у вас ..прогнило pic.twitter.com/iEiGLWEDLN — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 29, 2020

По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, три человека получили ранения из травматического оружия.

Он также уточнил, что перестрелка произошла между "группировками, которые крышуют перевозки маршрутными такси" из-за "непрозрачного распределения маршрутов между предпринимателями со стороны чиновников, отвечающих за это направление работы".

Задержанных доставили в Броварской отдел полиции. Ими оказались люди, прибывшие из других регионов Украины. Оружие изъяли.

Фото полиции

На месте происшествия работают правоохранители, устанавливают других участников, обстоятельства и причины инцидента.

По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство.