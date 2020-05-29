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Под Киевом произошла массовая стрельба: 3 раненых, 10 задержанных

Пятница, 29 мая 2020, 09:14
Под Киевом произошла массовая стрельба: 3 раненых, 10 задержанных
Фото kv.npu.gov.ua

Утром в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 человека получили ранения, 10 человек задержаны.

Источник: пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская в комментарии "Украинской правде", пресс-служба областной полиции, заместитель министра МВД Антон Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Предварительно инцидент произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозкам. Около 100 человек участвовали в этой стрельбе. Через минуту после того, как полиция получила сообщение, на место происшествия приехали правоохранители. Задержали 10 человек с оружием".

Детали: Звонок о стрельбе поступил в 7.15 утра. В полиции уточнили, что конфликт возник между легальными и нелегальными перевозчиками.

По словам заместителя министра МВД Антона Геращенко, три человека получили ранения из травматического оружия.

Он также уточнил, что перестрелка произошла между "группировками, которые крышуют перевозки маршрутными такси" из-за "непрозрачного распределения маршрутов между предпринимателями со стороны чиновников, отвечающих за это направление работы".

Задержанных доставили в Броварской отдел полиции. Ими оказались люди, прибывшие из других регионов Украины. Оружие изъяли. 

 
Фото полиции

На месте происшествия работают правоохранители, устанавливают других участников, обстоятельства и причины инцидента.

По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевская областьполиция
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