Коронавірус у Києві: за добу знову плюс півсотні хворих, але одужали більше

Минулої доби лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус ще у 56 киян, 17 із них - медики, водночас одужала 91 людина.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 56 людей. Із них 17 медиків. За минулу добу в столиці від коронавірусу померла одна людина. Усього за період пандемії – 65 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 2849 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: Минулої доби захворіли: 18 жінок віком від 22 до 73 років та три дівчинки, яким 4, 8 та 9 років. А також - 29 чоловікiв від 26 до 67 років і шестеро хлопчиків – від 2 до 17 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу в столиці 91 людина. Всього коронавірус подолали 597 мешканців міста.

Найбільше хворих 28 травня виявили в Дніпровському районі – 12, Деснянському – 9 та в Голосіївському і Дарницькому районах – по 6 випадків.