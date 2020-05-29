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Коронавирус в Киеве: за сутки опять плюс полсотни больных, но выздоровевших больше

Пятница, 29 мая 2020, 12:11
Коронавирус в Киеве: за сутки опять плюс полсотни больных, но выздоровевших больше

За прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом еще у 56 киевлян, 17 из них - медики, в то же время выздоровел 91 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 56 человек. Из них 17 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии - 65 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2849 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: За прошедшие сутки заболели: 18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет и три девочки, которым 4, 8 и 9 лет. А также - 29 мужчин от 26 до 67 лет и шестеро мальчиков - от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки в столице 91 человек. Всего коронавирус преодолели 597 жителей города.

Больше всего больных 28 мая обнаружили в Днепровском районе - 12, Деснянском - 9 и в Голосеевском и Дарницком районах - по 6 случаев.

 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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