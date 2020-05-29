Усі розділи
Укр / Рус

Кабмін відправили на стратсесію – джерела

П'ятниця, 29 травня 2020, 17:23

Кабінет міністрів 29 травня відправили на стратегічну сесію, у п’ятницю урядовці весь день займалися тімбілдінгом та постановкою цілей Кабміну.

Джерела: співрозмовники "Української правди" у Кабінеті міністрів

Деталі: Серед основних цілей стратсесії: "Сформувати єдине бачення місії, ключових цілей та "бренду" уряду; опрацювати проєкт програми дій уряду та існуючих паспортів реформ; визначити пріоритетні цілі діяльності кожного з міністерств та перелік пріоритетних реформ уряду".

Згідно з програмою, стратсесія мала розпочатися о 12.00 словами прем’єра Дениса Шмигаля. 

О 17-18 годині до урядовців має приєднатися президент Володимир Зеленський. Разом вони обговорюватимуть цілі Кабміну.

Модераторами заходу стали Даніїл Пасько, Андрій Длігач та Євген Пестерніков.

натисніть, щоб збільшити зображення
натисніть, щоб збільшити зображення

Нагадаємо: 29 травня Зеленський уже проводив зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром МВС Арсеном Аваковим через масову стрілянину між легальними і нелегальними перевізниками у Броварах.

На сайті КМУ повідомляється лише про один запланований на 29 травня захід – це онлайн-конференція на тему "Розвиток галузі бджільництва. Взаємодія: пасічник – аграрій – влада".

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Угорщина уточнила умови, за яких зніме вето в НАТО щодо України

інфографіка Ще трьом областям дозволили послабити карантин

Перестрілка у Броварах: Зеленський зустрівся з Аваковим

У Раді виступили з вимогою відставки Авакова

фотоЧерез перестрілку на Київщині ввели план-перехоплення: поліція шукає 5 авто

Кабмін планує підвищення тарифів на світло для населення - програма виходу з кризи

Усі головні новини...
Кабінет міністрів
Програма виходу з кризи: Що робитиме уряд для відновлення економіки
Кабмін розгляне питання добудови будинків "Укрбуду"
В Україні з'явиться міністр по космосу
Останні новини
17:55
Справа Шеремета: розгляд зміни запобіжного заходу для Кузьменко відклали
17:46
АМКУ попередив "Укрзалізницю" стосовно вантажних перевезень
17:23
Кабмін відправили на стратсесію – джерела
17:20
"Газпром" виставив Білорусі рахунок за газ на сотні мільйонів доларів
17:18
У VIP-камерах Лук'янівського СІЗО вже є двоє клієнтів
17:17
Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
17:16
У Білорусі нарахували понад 40 тисяч заражень COVID-19
17:15
Фонд держмайна заявив про повернення "Центренерго" під контроль держави
17:14
Лукашенко впевнений, що жінка не може керувати Білоруссю
16:52
Ціни на нафту падають на тлі зростання напруги між США та Китаєм
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!