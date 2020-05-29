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Кабмін відправили на стратсесію – джерела

П'ятниця, 29 травня 2020, 17:23
Кабмін відправили на стратсесію – джерела

Кабінет міністрів 29 травня відправили на стратегічну сесію, у п’ятницю урядовці весь день займалися тімбілдінгом та постановкою цілей Кабміну.

Джерела: співрозмовники "Української правди" у Кабінеті міністрів

Деталі: Серед основних цілей стратсесії: "Сформувати єдине бачення місії, ключових цілей та "бренду" уряду; опрацювати проєкт програми дій уряду та існуючих паспортів реформ; визначити пріоритетні цілі діяльності кожного з міністерств та перелік пріоритетних реформ уряду".

Згідно з програмою, стратсесія мала розпочатися о 12.00 словами прем’єра Дениса Шмигаля. 

О 17-18 годині до урядовців має приєднатися президент Володимир Зеленський. Разом вони обговорюватимуть цілі Кабміну.

Модераторами заходу стали Даніїл Пасько, Андрій Длігач та Євген Пестерніков.

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Нагадаємо: 29 травня Зеленський уже проводив зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром МВС Арсеном Аваковим через масову стрілянину між легальними і нелегальними перевізниками у Броварах.

На сайті КМУ повідомляється лише про один запланований на 29 травня захід – це онлайн-конференція на тему "Розвиток галузі бджільництва. Взаємодія: пасічник – аграрій – влада".

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівЗеленський
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