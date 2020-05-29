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Кабмин отправили на стратсесию – источники

Пятница, 29 мая 2020, 17:23

Кабинет министров 29 мая отправили на стратегическую сессию, в пятницу чиновники весь день занимались тимбилдингом и постановкой целей Кабмина.

Источники: собеседники "Украинской правды" в Кабинете министров

Детали: Среди основных целей стратсесии: "Сформировать единое видение миссии, ключевых целей и "бренда" правительства; проработать проект программы действий правительства и существующих паспортов реформ; определить приоритетные цели деятельности каждого из министерств и перечень приоритетных реформ правительства".

Судя по программе, стратсесия началась в 12.00 словами премьера Дениса Шмыгаля.

В 17-18 часов к правительству должен присоединиться президент Владимир Зеленский. Вместе они будут обсуждать цели Кабмина.

Модераторами мероприятия стали Даниил Пасько, Андрей Длигач и Евгений Пестерников.

 
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Напомним: 29 мая Зеленский уже проводил встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром МВД Арсеном Аваковым из-за массовой стрельбы между легальными и нелегальными перевозчиками в Броварах.

На сайте КМУ сообщается только об одном запланированном на 29 мая мероприятии - это онлайн-конференция на тему "Развитие отрасли пчеловодства. Взаимодействие: пасечник - аграрий - власть".

Украинская правда
Темы: Кабинет министровЗеленский


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