Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Три мільйони в компанії Ахметова та будинок у Львові: Шмигаль показав декларацію

П'ятниця, 29 травня 2020, 20:15
Три мільйони в компанії Ахметова та будинок у Львові: Шмигаль показав декларацію

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заповнив декларацію, в якій вказав, що отримав понад 3,1 млн грн у компанії ДТЕК та 230 тисяч грн, працюючи в Івано-Франківській ОДА.

Джерело: декларація Шмигаля

Деталі: Вся нерухомість Шмигаля зареєстрована у Львові. Він має великий будинок на 216 кв.м., записаний на дружину Катерину, гараж та дві земельні ділянки на 151 і 458 кв.м.

У Кам'янці Львівської області у сім’ї нежитлове приміщення на 417 квадратів вартістю майже 5 мільйонів гривень. У Хоросніці Мостиського району – дві земельні ділянки по 2,2 тисячі кв.м.

У Шмигаля є Land Rover Discovery SPORT 2016 року вартістю 832 тисячі гривень.

Він працював у компанії олігарха Рината Ахметова ДТЕК. За роботу в дочірніх компаніях Західенерго та Східенерго він заробив понад 3,1 млн грн. На роботі в Івано-Франківській ОДА Шмигаль задекларував майже 230 тисяч гривень.

Його дружина у 2019 році отримала від держави соціальні виплати на суму 25 тисяч 100 гривень.

У глави уряду є $235 тисяч готівкою та понад 92 тисячі гривень у банку.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Шмигаль декларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Шмигаль
Шмигаль розповів, що буде з армією після війни: призову, як зараз, не буде
Дефіциту пального в Україні не очікується – Шмигаль
Світовий банк і донори нададуть Україні $1,76 млрд допомоги – Шмигаль
Останні новини
17:38
В Австралії жінку арештували за крадіжку фургона з 10 тисячами пончиків
17:35
На чому їздять депутати і чиновники під час великої війни? Відео
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
Четвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
Усі новини...
Реклама: