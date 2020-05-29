Три миллиона в компании Ахметова и дом во Львове: Шмыгаль показал декларацию

Премьер-министр Денис Шмыгаль заполнил декларацию, в которой указал, что получил более 3,1 млн грн в компании ДТЭК и 230 тысяч грн, работая в Ивано-Франковской ОГА.

Источник: декларация Шмыгаля

Детали: Вся недвижимость Шмыгаля зарегистрирована во Львове. Он имеет большой дом на 216 кв.м., записанный на жену Екатерину, гараж и два земельных участка на 151 и 458 кв.м.

В Каменце Львовской области у семьи нежилое помещение на 417 квадратов стоимостью почти 5 млн гривен. В Хороснице Мостиского района - два земельных участка по 2,2 тысячи кв.м.

В Шмыгаля есть Land Rover Discovery SPORT 2016 стоимостью 832 тысячи гривен.

Он работал в компании олигарха Рината Ахметова ДТЭК. За работу в дочерних компаниях Западэнерго и Востокэнерго он заработал более 3,1 млн грн. На работе в Ивано-Франковской ОГА Шмыгаль задекларировал почти 230 тысяч гривен.

Его жена в 2019 году получила от государства социальные выплаты на сумму 25 тысяч гривен.

У главы правительства есть $235 тысяч наличными и более 92 тысячи гривен в банке.