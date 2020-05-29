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Трамп розірвав стосунки із ВООЗ

П'ятниця, 29 травня 2020, 23:24
Трамп розірвав стосунки із ВООЗ

США тимчасово припиняють всі відносини зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я в зв'язку з її відмовою від проведення реформ, на яких наполягав Вашингтон.

Джерело: Трамп, якого цитує Bloomberg

Пряма мова Трампа: "Ми представили план реформ, які вони (ВООЗ) повинні були провести, і безпосередньо працювали з ними з цього питання, однак вони відмовилися. З цього дня ми припиняємо наші відносини з ВООЗ".

Деталі: Трамп звинувачує ВООЗ в тому, що вона знаходиться під контролем Китаю і не в змозі надати точну інформацію про поширення коронавірусу.

У листі на чотирьох сторінках, в якому детально описуються його претензії до організації, Трамп закликав ВООЗ "продемонструвати незалежність від Китаю".

Він також нагадав, що раніше США виділили ВООЗ $ 450 млн, у той час як Китай – лише $ 40 млн.

Нагадаємо: Раніше Трамп призупинив фінансування ВООЗ, заявивши, що організація "не виконала свій головний обов’язок".

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАКитайкоронавірусепідемія
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