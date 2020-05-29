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Трамп разорвал отношения с ВОЗ

Пятница, 29 мая 2020, 23:24

США временно прекращают все отношения со Всемирной организацией здравоохранения в связи с ее отказом от проведения реформ, на которых настаивал Вашингтон.

Источник: Трамп, которого цитирует Bloomberg

Прямая речь Трампа: "Мы представили план реформ, которые они (ВОЗ) должны были провести, и напрямую работали с ними по этому вопросу, однако они отказались. С этого дня мы приостанавливаем наши отношения с ВОЗ".

Детали: Трамп обвиняет ВОЗ в том, что она находится под контролем Китая и не в состоянии предоставить точную информацию о распространении коронавируса.

В письме на четырех страницах, в котором подробно описываются его претензии к организации, Трамп призвал ВОЗ "продемонстрировать независимость от Китая".

Он также напомнил, что ранее США выделили ВОЗ $450 млн, в то время как Китай – всего лишь $40 млн.

Напомним: Ранее Трамп приостановил финансирование ВОЗ, заявив, что организация "не выполнила свою главную обязанность".

Темы: ТрампСШАКитайкоронавирусэпидемия


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