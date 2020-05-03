COVID-19 виявили у заступника голови Житомирської облради

У заступника голови Житомирської обласної ради Сергія Крамаренка підтвердили коронавірус.

Джерело: Крамаренко у Facebook

Пряма мова: "Шановне товариство, хочу вас повідомити, що в мене в четвер ввечері виявили вірус COVID-19. Для мене це стало несподіванкою, але я розумію, що контактую з великою кількістю людей із усієї Житомирщини та України, тому і вберегтись було майже нереально".

Деталі: За словами заступника голови, його самопочуття нормальне, а "настрій бойовий".

Крамаренко перебуває вдома на самоізоляції. Особи, які контактували з ним, також знаходяться на самоізоляції.

Що передувало: За минулу добу виявили 550 нових хворих коронавірусною інфекцією.

Загалом в Україні зареєстрували 11 411 випадків COVID-19, померли 279 людей, з них 17 медпрацівників, 1498 пацієнтів вже одужали, з них 335 медпрацівників.

На Житомирщині станом на 2 травня нарахували 393 випадки зараження.

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