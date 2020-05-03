COVID-19 виявили у заступника голови Житомирської облради
У заступника голови Житомирської обласної ради Сергія Крамаренка підтвердили коронавірус.
Джерело: Крамаренко у Facebook
Пряма мова: "Шановне товариство, хочу вас повідомити, що в мене в четвер ввечері виявили вірус COVID-19. Для мене це стало несподіванкою, але я розумію, що контактую з великою кількістю людей із усієї Житомирщини та України, тому і вберегтись було майже нереально".
Деталі: За словами заступника голови, його самопочуття нормальне, а "настрій бойовий".
Крамаренко перебуває вдома на самоізоляції. Особи, які контактували з ним, також знаходяться на самоізоляції.
Що передувало: За минулу добу виявили 550 нових хворих коронавірусною інфекцією.
Загалом в Україні зареєстрували 11 411 випадків COVID-19, померли 279 людей, з них 17 медпрацівників, 1498 пацієнтів вже одужали, з них 335 медпрацівників.
На Житомирщині станом на 2 травня нарахували 393 випадки зараження.
Нагадаємо:
- Перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін заявив, що одужав від COVID-19.