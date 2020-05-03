Перукарням і кав’ярням приготуватися до відкриття: документ МОЗ майже готовий

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що у Міністерстві охорони здоров’я готується перелік тимчасових протиепідеміологічних вимог до перукарень, салонів краси, господарчих магазинів, кав’ярень тощо, виконуючи які вони зможуть працювати.

Джерело: Ляшко у Facebook

Пряма мова: "Урядом планується пом’якшення карантину… Наразі в МОЗ ми вже фіналізуємо тимчасові вимоги щодо профілактичних заходів при здійсненні обслуговування в перукарнях та салонах краси, при торгівлі господарчими товарами, роботи кав’ярень, автомийок, адвокатських та нотаріальних послуг тощо".

Деталі: За словами головного державного санітарного лікаря, МОЗ планує опублікувати відповідний документ на вихідних щоб у підприємців був час підготуватись до відкриття.

</ iframe><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark">​</span>

Нагадаємо: