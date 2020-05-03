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Перукарням і кав’ярням приготуватися до відкриття: документ МОЗ майже готовий

Неділя, 3 травня 2020, 09:14
Перукарням і кав’ярням приготуватися до відкриття: документ МОЗ майже готовий

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що у Міністерстві охорони здоров’я готується перелік тимчасових протиепідеміологічних вимог до перукарень, салонів краси, господарчих магазинів, кав’ярень тощо, виконуючи які вони зможуть працювати.

Джерело: Ляшко у Facebook

Пряма мова: "Урядом планується пом’якшення карантину… Наразі в МОЗ ми вже фіналізуємо тимчасові вимоги щодо профілактичних заходів при здійсненні обслуговування в перукарнях та салонах краси, при торгівлі господарчими товарами, роботи кав’ярень, автомийок, адвокатських та нотаріальних послуг тощо".

Деталі: За словами головного державного санітарного лікаря, МОЗ планує опублікувати відповідний документ на вихідних щоб у підприємців був час підготуватись до відкриття.

Нагадаємо: 

  • Україна готується до поступового пом’якшення карантинних обмежень, детально опрацьовуючи всі етапи.
  • Влада Черкас з 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення заплановані на 11 травня.

Українська правда

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Теми: карантинМОЗбізнесекономікаКабінет міністрів
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