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У ФК "Карпати" спалах коронавірусу, матч УПЛ скасували

Субота, 30 травня 2020, 12:25
У ФК Карпати спалах коронавірусу, матч УПЛ скасували

Серед гравців та персоналу львівського футбольного клубу "Карпати" виявили заражених коронавірусом, матч 24-го туру Української прем'єр-ліги "Карпати"-"Маріуполь" скасовано.

Джерело: сайт ФК "Карпати", сайт УПЛ

Дослівно: "Тестування на COVID-19 виявили позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу львівських "Карпат". Інфіковані одразу ж були переведені на режим самоізоляції, симптоми захворювання відсутні.

Керівництво Української Асоціації Футболу та Української Прем’єр-ліги було оперативно повідомлено про ситуацію у таборі команди. Очікуємо, що невдовзі буде офіційно ухвалено рішення про неможливість проведення календарного матчу "Карпати" – "Маріуполь"".

Деталі: Зазначається, що в понеділок члени ФК пройдуть ще одне тестування.

Матч 24-го туру Української прем'єр-ліги "Карпати"-"Маріуполь" мав відбутися 31 травня о 14:00.

Пізніше сайт УПЛ офіційно повідомив про скасування матчу "Карпати"-"Маріуполь".

Дослівно УПЛ: "Матч 24-го туру "Карпати" — "Маріуполь" за рішенням Дирекції УПЛ не відбудеться. Причина — тестування на COVID-19 виявили позитивні результати в окремих гравців та серед персоналу "Карпат"".

Українська правда

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Теми: футболкоронавірус
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