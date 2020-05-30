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В ФК "Карпаты" вспышка коронавируса, матч УПЛ отменили

Суббота, 30 мая 2020, 12:25
В ФК Карпаты вспышка коронавируса, матч УПЛ отменили

Среди игроков и персонала львовского футбольного клуба "Карпаты" обнаружили зараженных коронавирусом, матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги "Карпаты" - "Мариуполь" отменен.

Источник: сайт ФК "Карпаты", сайт УПЛ

Дословно: "Тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала львовских "Карпат". Инфицированные сразу же были переведены на режим самоизоляции, симптомы заболевания отсутствуют.

Руководство Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-лиги было оперативно сообщено о ситуации в лагере команды. Ожидаем, что вскоре будет официально принято решение о невозможности проведения календарного матча "Карпаты" - "Мариуполь"".

Детали: Отмечается, что в понедельник члены ФК пройдут еще одно тестирование.

Матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги "Карпаты" - "Мариуполь" должен состояться 31 мая в 14:00.

Позже сайт УПЛ официально сообщил об отмене матча "Карпаты" - "Мариуполь".

Дословно УПЛ: "Матч 24-го тура "Карпаты"-"Мариуполь" по решению Дирекции УПЛ не произойдет. Причина – тестирование на COVID-19 обнаружило положительные результаты у отдельных игроков и среди персонала "Карпат"".

Украинская правда

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Темы: футболкоронавирус
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